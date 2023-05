Spacciava agli studenti in via Battisti, a casa nascondeva un chilo e mezzo di droga

TERNI A seguito di segnalazioni di privati cittadini, effettuate anche in forma anonima sull’APP della Polizia di Stato Yuopol, il questore di Terni, Bruno Failla ha disposto una serie di mirati servizi di osservazione e controlli del territorio, attuati da pattuglie della Squadra Mobile, che in brevissimo tempo hanno trovato dei riscontri oggettivi con quanto era stato denunciato dai residenti delle zone di via Battisti e di via Brodolini, zona San Valentino. In particolare, mercoledì scorso, in via Cesare Battisti davanti agli istituti scolastici, nei pressi di un locale, gli investigatori hanno notato un andirivieni sospetto di giovani, considerato anche che erano a conoscenza che proprio lì vicino abitasse un noto pregiudicato ternano di 54 anni, già arrestato e condannato per detenzione e spaccio di grossi quantitativi di droga. Gli agenti hanno aspettato il momento propizio per entrare in azione e, con un escamotage, sono riusciti ad introdursi nell’abitazione, dove vi hanno trovato, oltre all’uomo, anche un ragazzo (segnalato poi alla locale Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti), che aveva appena acquistato dell’hashish. In casa, sono stati trovati 15 panetti di hashish, per 1 kg mezzo di peso, frammenti di hashish, già preparato per la vendita di altri 25 grammi, e 2 sacchetti di cocaina del peso di 260 grammi l’uno e 50 grammi l’altro, oltre ad una dose già pronta di cocaina da 0,60 grammi; inoltre, sono stati rinvenuti bilancini e tutto l’occorrente per preparare le dosi ed un coltello per “tagliarle”. Nonostante l’uomo sia un nullafacente, gli agenti hanno trovato 1.560 euro in contanti; sentito il Magistrato di turno, è stato arrestato e, giovedì, il giudice del Tribunale di Terni ha disposto la misura cautelare in carcere.