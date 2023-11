De Laurentiis, incidente per il figlio Edoardo a bordo di una Porsche: ferito un bimbo di 3 anni

Edoardo De Laurentiis, il figlio di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è stato coinvolto in un incidente stradale tra via Palermo e via Firenze, nei pressi dell'Appia, nel comune di Casapulla, nel Casertano.

È successo domenica pomeriggio, alle ore 15 circa: stando alla ricostruzione della polizia del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, De Laurentiis jr (vicepresidente della squadra azzurra) era a bordo della sua Porsche Cayenne, in compagnia di una donna. La sua vettura si sarebbe scontrata con una Nissan guidata da un'altra donna con un bambino: sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato.

Ferito un bambino di 3 anni

l bambino di tre anni - ferito leggermente al naso - è stato subito trasportato all'ospedale Santobono di Napoli (in codice giallo), ma le sue condizioni non sono sembrate gravi e, per questo motivo, è stato dimesso poco fa. La Porsche in uso al figlio di Aurelio De Laurentiis, presidente della società sportiva calcio Napoli, risulterebbe distrutta parzialmente.

Danni seri, dunque, alle due vetture, ma per fortuna nulla di grave per gli occupanti al di là di un comprensibile spavento.