De Laurentiis: «Non si può vincere ogni anno, se non imbrogliando»

(Agenzia Vista) Napoli, 07 dicembre 2023 Lo scudetto è stata un'esperienza "straordinaria e unica e ripetibile, ma non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno", le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel corso del suo intervento alla cerimonia per la cittadinanza onoraria di Luciano Spalletti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it