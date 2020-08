Bollettino Covid Veneto: 116 nuovi positivi in 24 ore e un morto, in isolamento 6.528 persone

Bollettino Covid del Veneto: cresce ancora il numero dei contagiati. Nella notte ci sono stati 39 nuovi positivi e 116 nelle ultime 24 ore. I contagiati da inizio pandemia salgono a 21.650 dei quali 1.865 ancora positivi al virus. Nella notte c'è stato anche un morto che ha fatto salire il numero delle vittime a 2.102. Il maggior numero di nuovi contagiati riscontrati nella notte si è avuto a Treviso +20, seguono Padova +6, Venezia e Verona +5, Vicenza +3 e Belluno +2.



6.528 in isolamento

Le persone attualmente in isolamento sono 6.528, delle quali 124 con simantologia.Ricoverati in ospedale ci sono 122 pazienti, dei quali 80 positivi, 7 in terapia intensiva, uno è positivo.

