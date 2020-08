Covid, morto infermiere intubato da 3 mesi: «Ha curato i pazienti fino a quando si è ammalato»

Qui ha curato i malati di Covid fino a quando, a maggio, si è ammalato anche lui ed è stato curato per una ventina di giorni nel suo ospedale prima del trasferimento alla terapia intensiva del San Gerardo. «Javier - ha spiegato alla Provincia di Como Mario Guidotti, primario di neurologia del Valduce - è il primo infermiere a lasciarci. Uno dei nostri che si è battuto in prima linea durante i mesi del Covid. Si è fatto in quattro proprio nella terapia intensiva dove lavorava, apprezzato da tutti da tanti anni».