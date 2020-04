Coronavirus, stretta su ingressi in Italia: per lavoro massimo 5 giorni, obbligo isolamento al rientro

Stretta sugli ingressi in Italia, già stabilita con ordinanza, confermata nel dpcm che proroga le misure di contenimento del Coronavirus. Chi rientra avrà l'obbligo di isolamento fiduciario anche in assenza di sintomi. Prevista la possibilità di transiti per lavoro di massimo 5 giorni (72 ore prorogabili di 48). Regole più stringenti, in entrambi i casi, alla partenza dall'estero: bisognerà consegnare una dichiarazione ai vettori che dovranno misurare la temperatura e bloccare il viaggio di chi sia in stato febbrile.

