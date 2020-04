Conte, frecciata di Mentana: «Niente diretta tv se avessimo saputo dell'uso personale della conferenza stampa». Salvini applaude

«Grazie al direttore Enrico Mentana, sicuramente non accusabile di salvinismo o leghismo, per la sua lezione di stile ed educazione civica al signor Conte. Ps La Lega fu l'unica a votate no al Mes nel 2012. #contebugiardo ».

Matteo Salvini riportando le parole del direttore del Tg La7: «Se avessimo saputo che Conte avrebbe fatto un uso personale della conferenza stampa attaccando l'opposizione non avremmo mandato in onda quella parte». Lo scrive su Twitterriportando le parole del direttore del Tg La7: «Se avessimo saputo cheavrebbe fatto un uso personale della conferenza stampa attaccando l'opposizione non avremmo mandato in onda quella parte».

Ultimo aggiornamento: 22:11

