Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ira su Conte. «Discorso da regime». «Premier tracotante»

Non solo annuncio sul lockdown, Giuseppe Conte fa un passaggio molto duro anche contro i due leader di centrodestra, Matteo Salbini e Giorgia Meloni, che nel pomeriggio si sono scagliati a più riprese contro di lui. «Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza».

Dal leader leghista replica immediata. Salvini attacca così il premier Conte: «Roba da regime», commenta il leader della Lega riferendosi alla conferenza stampa il cui il presidente del Consiglio ha annunciato il prolungamento del lockdown fino al 3 maggio.

La replica di Meloni. «Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell'edizione più vista dei tg, trasmessa in diretta sulla prima rete del servizio pubblico, per accusare l'opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio». Così Giorgia Meloni, commenta l'intervento televisivo del premier Giuseppe Conte, che ha annunciato il prolungamento del lockdown fino al 3 maggio. «Credo - attacca - che non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo. Mi aspetto che la Rai mi dia possibilità di replica alla stessa ora, con lo stesso tempo e con la stessa visibilità». Il Presidente della Repubblica Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?«, si domanda infine Meloni.

