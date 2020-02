Coronavirus a Napoli, due casi sospetti: malori dopo la maratona sul lungomare

Due casi sospetti di Coronavirus a Napoli dove questa mattina si attendono i risultati dei tamponi effettuati per accertare la presenza dell'infezione. Si tratta di un 19enne proveniente da Milano e ricoverato ieri sera, all'ospedale San Giovanni Bosco e di un 19enne di Monza.



Nel primo caso, il paziente è stato isolato all'interno di una stanza adibita alle ecografie non essendoci a disposizione «aree idonee all'isolamento dei casi sospetti» come hanno segnalato i medici del pronto soccorso della Doganella che in un documento consegnato stamattina in direzione sanitaria hanno anche sottolineato l'assenza dei presidi igienico sanitari e di mascherine professionali per tutti.

Il secondo caso sospetto è un 48enne ricoverato all'ospedale San Paolo e si tratta di un paziente proveniente da Monza e giunto in serata dopo aver partecipato alla maratona. In questo caso, il paziente è stato isolato e si attendono i risultati dei tamponi inviati al Cotugno. Tutto il personale sanitario di turno da ieri sera all'ospedale San Paolo ha ricevuto la disposizione di non smontare il turno di lavoro e non allontanarsi dal presidio fino all'esito degli esami.

