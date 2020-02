Coronavirus, chi era l'uomo morto a Bergamo: aveva altre patologie

L'uomo deceduto per coronavirus a Bergamo era «una persona anziana con altre patologie»: lo ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervenendo a Radio anch'io su Radio Rai 1, aggiungendo che il numero dei contagiati in regione è salito a 165. L'anziano aveva 84 anni ed era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo. La seconda vittima della giornata è un adulto di 88 anni di Caselle Lanne, in Lombardia.

Ultimo aggiornamento: 12:15

