Coronavirus, 80 ternani con il fiato sospeso: rientrati da Bergamo dopo una manifestazione sportiva

Coronavirus, sono ottanta i cittadini ternani con il fiato sospeso: aspettano indicazioni dalla Usl 2. Intanto, per «buon senso», sono rimasti a casa: figli e genitori oggi non sono andati a scuola o al lavoro. Ottanta ternani che sabato sono rientrati da Bergamo, dove si erano recati per una manifestazione sportiva. Sono stati i rappresentati della società sportiva ad avvertire il sindaco Leonardo Latini del rientro da Bergamo. «Per buon senso lo abbiamo fatto, anche se nessuno di noi presenta sintomi di alcun genere», confermano dal gruppo sportivo. «Aspettiamo di sapere dalla Usl cosa fare».

Ultimo aggiornamento: 09:52

