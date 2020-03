Coronavirus, a Roma parchi e ville chiusi. Raggi pronta a firmare l'ordinanza. Sala a Milano chiude i parchi recintati

Coronavirus, la sindaca di Roma Virginia Raggi è pronta a firmare un'ordinanza per la chiusura dei parchi cittadini. Una scelta adottata questa mattina anche dal comune di Milano. Si tratta di un modo per impedire che il contagio nelle aree verdi, affollate in questi giorni. Nella lista dell'ordinanza fanno parte tutte le aree verdi recintabili. Come Villa Pamphili, Villa Lazzaroni, Villa Sciarra, il parco dell'Esquilino. Villa Borghese sarà invece presidiata dai vigili urbani perché non è recintata.

La decisione in Campidoglio è maturata questa mattina dopo la relazione informale dei vigili urbani che ieri hanno registrato nei parchi e nelle ville di Roma pericolosi assembramenti che possono favorire il contagio del virus.

Sala chiude parchi recintati a Milano. Il sindaco Giuseppe Sala firmerà un' ordinanza per chiudere i parchi recintati della città da domani mattina. L'annuncio è stato dato via Facebook dal primo cittadino di Milano. «È necessario farlo», ha dichiarato Sala, spiegando che 'ovviamente i parchi non recintati non saranno chiusi, ma invito tutti a un comportamento in linea con le regole stabilitè. Sala ha anche detto che 'da oggi Amsa sta sanificando le piazze e le vie della citta«. In più ha dichiarato che 'ogni sera ogni singolo mezzo dell'Atm verrà sanificatò. Ha ringraziato il personale sia di Amsa, sia di Atm. Il primo cittadino di Milano ha infine dichiarato che ieri è stato lanciato un Fondo di mutuo soccorso. 'Il comune metterà una parte di fondi, ma chiamiamo a raccolta le istituzioni finanziare, le imprese e i milanesi più abbientì. Del resto, ha ricordato Sala, dopo l'emergenza sanitaria Milano dovrà fare fronte a un' emergenza economica e sociale e dovrà pensare a chi è in difficoltà. 'Chiamo tutti alla generosita», ha concluso, preannunciando che poi chiarirà meglio come funzionerà L Fodo e quali saranno le destinazioni.





