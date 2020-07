Coronavirus, imprenditore veneto positivo in Africa: controlli sui partecipanti a una cena

È risultato positivo ai test Covid-19 un imprenditore di Mira (Venezia) appena atterrato in Africa per motivi di lavoro. L'uomo è stato sottoposto al controllo, come riporta il Corriere del Veneto, al suo arrivo in aeroporto. In Africa ha forti interessi economici e rapporti diplomatici. L'uomo, che viaggia molto, si è costantemente sottoposto ai controlli sanitari fino all'ultimo test, una settimana fa, risultato negativo. Durante i controlli in Africa però è risultato positivo e asintomatico.

LEGGI ANCHE Virus, a Roma Fiumicino e Milano Malpensa due voli dal Qatar con 152 bengalesi a bordo: «Respinti per motivi sanitari»

A destare preoccupazione è il fatto che alcuni giorni fa, alla vigilia della partenza, abbia partecipato ad una cena in un ristorante della Riviera del Brenta insieme a numerose persone. È già stato avviato, a cura dell'Ulss, lo screening sui partecipanti alla serata e su quanti abbiano avuto contatti con il positivo. L'uomo avrebbe sempre posto molta attenzione alle precauzioni Covid, tanto da aver immediatamente contattato il medico di base quando ha appreso di essere positivo.

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA