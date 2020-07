Coronavirus, diretta, Usa: oltre 60 mila casi in un giorno

Coronavirus, diretta, Usa: sono oltre 60 mila casi in un giorno. E si tratta di un nuovo triste primato di contagio negli Stati Uniti, con 60.209 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale i casi di contagio in Usa sono oramai quasi tre milioni: 2.991.351. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 131.362.

Brasile, altri 1.254 decessi e 45.305 contagi

Il Brasile ha raggiunto questo martedì 1.668.589 casi confermati di coronavirus: lo rendono noto il Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass) e il ministero della Sanità brasiliano. In base ai nuovi dati, nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 45.305 contagi e 1.254 decessi. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia è così salito a 66.741. Il tasso di letalità (ovvero la percentuale di decessi rispetto al numero di malati) è pari al 4% e quello di mortalità di 31,8 persone ogni 100 mila abitanti.



