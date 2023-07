Conto pagato al ristorante durante l'anniversario di matrimonio, la sorpresa: «Siete una bella famiglia»

SACILE - Può capitare che a una bella donna seduta al banco di un bar qualcuno offra da bere, ma essere al ristorante con tutta la famiglia e vedersi pagare la cena, non è certo cosa che capiti tutti i giorni.

Tant’è che Francesca, mamma 40enne fresca di anniversario di matrimonio, ha raccontato stupita quanto è accaduto alla sua famiglia lunedì sera al Beefed di Sacile. «Non usciamo mai a cena all’inizio della settimana, ma stavolta c’era da festeggiare qualcosa di importante: i 13 anni di matrimonio con mio marito Thierry. Per questo abbiamo lasciato scegliere il posto a nostra figlia che ha 9 anni e siamo andati fuori a cena”. Francesca, Thierry e la loro bambina sono di Fiaschetti di Caneva, la faccia pulita e giovane, una bella figlia, un buon motivo per essere allegri. Non c’è da stupirsi che la loro affinità abbia colpito un vicino di tavolo che prima di andarsene ha saldato anche il loro conto, senza dir nulla alla coppia, ed è poi passato al loro tavolo per complimentarsi. «Devo dirvi che siete proprio una bella famiglia, complimenti».

Se il Pos è rotto, il ristorante può cacciarvi? Il cliente può andare via senza pagare? Ecco come comportarsi

LA STORIA

«Ci ha preso alla sprovvista, sul momento siamo solo riusciti a ringraziarlo stupiti e lui se n’è poi andato senza aggiungere altro».

Una sorpresa. «Non so neanche se rivedendolo lo riconoscerei, me lo ricordo come una persona sui 40 anni, un po’ di barba, era seduto al tavolo vicino al nostro e quando il cameriere si era avvicinato per raccogliere la sua ordinazione lui aveva fatto presente che noi eravamo arrivati prima». C’era stato un sorriso di ringraziamento e la cosa era finita lì. Lui aveva cenato da solo al tavolo attiguo. «Poi, prima di andarsene era passato da noi e ci aveva fatto i complimenti. E’ stato solo quando mio marito si è recato alla cassa che abbiamo scoperto che aveva pagato anche il nostro conto». Polletto e birra, certo non una cifra altissima, ma il gesto è di quelli che si ricordano, pura gentilezza.

«Alla cassa non ci hanno saputo dire chi fosse, se non che si chiama Renzo che ogni tanto cena da loro e che si tratta di “una brava persona” da quel che ci hanno detto. Ci teniamo a ringraziarlo pubblicamente per la cortesia ricevuta» - ribadisce Francesca. “Quando ho visto i camerieri che sorridevano davanti a mio marito alla cassa ho sinceramente pensato fossimo in una candid camera, invece era tutto vero, anche se quasi difficile da credere». Di sicuro una ottima lezione anche per la figlia della coppia e una piacevole sensazione di ottimismo che ha scatenato in rete commenti e cuoricini. Tra i tanti, forse il più condivisibile è quello di una signora dall’educazione antica. «Non dimenticate questo gesto e fatene uno anche voi a qualcun altro. Facciamo in modo che il bene dilaghi». Parole sagge.