Mangia in 18 ristoranti stellati in un giorno e stabilisce un nuovo Guinness World Record

Ha mangiato in 18 ristoranti stellati in un solo giorno. È il nuovo Guinness World Record stabilito da Eric Finkelstein, 34 anni, di New York. L'uomo ha visitato 18 ristoranti stellati della Grande Mela in 24 ore effettuando tutti gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici, come richiesto dalla commissione del Record. Il conto finale? Neanche troppo salato: Eric ha speso "solo" 494 dollari (459 euro) tasse e mance escluse.

