Domenica 18 Giugno 2023, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 12:25

CONEGLIANO (TREVISO) - Sarà il primo caldo della stagione che dà già alla testa, sarà che il Covid ha cambiato anche il mercato più antico del mondo, sarà l’analfabetismo funzionale per cui risulta incomprensibile anche un’informazione elementare come un’insegna commerciale. Sarà come sarà: fatto sta che a Conegliano, città d’arte e del vino, ma evidentemente anche di clienti in cerca di amplessi a pagamento, un centro thai ha dovuto affiggere sulla porta un cartello inequivocabile. Esasperate dalle assillanti domande di prestazioni per così dire “particolari”, le professioniste dell’antica tradizione orientale hanno deciso di rivolgersi in termini piuttosto perentori al prossimo tizio che suonerà al campanello fraintendendo la natura dei servizi offerti: «Solo massaggio. Nessun extra. Per favore, smettila di chiedere».

IL BENESSERE

Dal tono usato, pare di capire che le donne del Chanatda Thai Massaggi non abbiano perso la loro consueta gentilezza, malgrado il comprensibile fastidio per le inopportune aspettative di attività sessuale. Del resto nei suoi canali web e social, il centro è solito rivolgersi con estremo garbo alla potenziale clientela: «Felice di servirti. Serviamo con il cuore». Possibile che questa cortesia sia stata equivocata? A quanto pare sì. Ovviamente la proprietà pubblicizza dei semplici trattamenti per il corpo maschile e femminile, quando scrive: «Se ti senti stanco, non dimenticare di pensare a noi». Ma a quanto sembra, c’è chi ha letto tutt’altro in consigli come questo: «Riposa il tuo corpo, riposa la tua mente, pensa a noi». Eppure sulle pagine della struttura i riferimenti alla salute della persona sono frequenti e precisi, spesso accompagnati da immagini che documentano senza alcuna ambiguità i servizi proposti. Per esempio: «Hai dolore alle scapole? Prova a seguire queste 4 posizioni. Se non passa, vieni da noi». Oppure: «Massaggio aiuta a migliorare il benessere mentale ed emotivo, alleviando lo stress e aumentano benessere, rilassamento e salute mentale e fisica. La stimolazione muscolare viene effettuata attraverso una serie di movimenti ordinati e delicati, distendendo dolcemente la muscolatura coinvolta. I diversi tipi di massaggio relax vanno a stimolare in modo differente la parte del corpo interessata e si possono suddividere in tre manovre: sfioramento, impastamento e frizione». E ancora: «Un’ora di massaggio può abbassare i livelli di cortisolo del 30% e aumentare i livelli di serotonina del 28%». Addirittura viene spiegato in cosa consiste la terapia del punto di pressione: «È l’uso delle dita per massaggiare il corpo umano secondo l’anatomia in combinazione con la scienza e l’arte della medicina tradizionale thailandese».

LA RETE

Purtroppo però la Rete rischia di remare contro. Su un sito come EscortAdvisor, solo a Conegliano sono presenti 106 inserzioni/recensioni di prostitute d’appartamento (di cui 5 espressamente riferite a malintesi “massaggi”), in un Veneto che ne conta complessivamente 7.987, di cui 1.501 nel Trevigiano, 1.524 nel Padovano, 1.150 nel Veneziano. Forse è anche per questo che Chanatda Thai ha deciso di specificare ulteriormente sulla porta: «Attenzione. Servizio di massaggi. Questo non è un servizio sessuale. Le chiamate e i messaggi irrispettosi inviatici comporteranno il blocco del vostro numero».