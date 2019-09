Cellulare in carica scatena l'incendio, casa distrutta. Ferito un pompiere

Il cellulare in carica ha provovato l'incendio che ha distrutto la sua casa e ferito un vigile del fuoco: è di una casa completamente distrutta, una seconda seriamente lesionata e un pompiere ferito il bilancio definitivo del rogo che è scoppiato alcuni minuti dopo le 20 di mercoledì sera in via Montello a Maniago, in provincia di Pordenone.

I vigili del fuoco del locale distaccamento e del Comando di Pordenone (in totale 4 mezzi e una quindicina di effettivi) hanno lavorato fino all'alba per avere ragione delle fiamme e per smassare il materiale interessato dal rogo.

