Punisce la figlia togliendole il telefonino, la ragazzina twitta alle amiche dal frigorifero

Una ragazzina di appena 15 anni, troppo dipendente dai social, si è vista punire dalla madre, che la ha tolto lo smartphone. La giovane, però, decisamente intraprendente, è comunque riuscita ad ovviare al problema, componendo e pubblicando un tweet grazie ad un frigorifero smart.

Dorothy, questo il nome dell'adolescente, ha un 'fan account' della popstar Ariana Grande e può vantare circa 30mila follower, ma era stata punita dalla madre per aver quasi scatenato un incendio in casa dopo essersi distratta mentre cucinava. La mamma, quindi, aveva deciso di toglierle lo smartphone per un po' ma la ragazzina, temendo di perdere follower, aveva quindi scelto di usare di Twitter utilizzando una Nintendo DS e una Wii, ma anche questi erano stato confiscati dall'inflessibile madre.



Alla fine, la ragazza ha deciso di provare a utilizzare il frigorifero smart LG nella cucina di casa, scoprendo di poter accedere al suo account Twitter e di poter pubblicare tweet. «Non so se riuscirò a twittare mentre interagisco col mio frigorifero. Cavolo, mia mamma mi ha sequestrato di nuovo tutti i dispositivi elettronici», si legge in un tweet diventato subito virale.



I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again. — dorothy 🏹 (@thankunext327) August 8, 2019

La vicenda non è sfuggita a tanti utenti, né tantomeno all'account ufficiale di Twitter e della LG, che hanno mostrato il loro appoggio all'adolescente, con l'hashtag #FreeDorothy. Alla fine la ragazza, intervistata dal Guardian, ha spiegato: «Ora sto utilizzando l'iPad di mia cugina, mia madre non mi ha ancora ridato niente. Mi sono sentita mortificata, mi sono annoiata per tutta l'estate e ho passato il tempo solo grazie a Twitter».



An icon — Twitter (@Twitter) August 13, 2019

La ragazzina, in un tweet successivo, ha ringraziato tutti: «Non so come sono riuscita ad avere tutto questo supporto da parte vostra, ma grazie mille a voi e a Twitter. Pazzesco, sarei persa senza di voi, ora sto provando a recuperare i miei dispositivi elettronici per potervi ringraziare in modo appropriato!».



I don't know how I got this much support thank you so much to my supporters and @twitter this is crazy I would be lost without you and given up. I'm trying to get my things back fast so I can thank you properly! — dorothy 🏹 (@thankunext327) August 13, 2019

Ultimo aggiornamento: 17 Agosto, 14:30

