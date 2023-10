Bimbo di 2 anni in shock anafilattico, i carabinieri lo portano di corsa in ospedale e lo salvano: la storia

Carabinieri salvano bambino di due anni da uno shock anafilattico. È successo ieri sera a Torre del Greco, nella provincia di Napoli. Portato dai militari in ospedale, Andrea - questo il nome del bambino - è stato prontamente curato dai medici.

In Italia ogni anno circa 40 decessi per shock anafilattico

La storia

Mentre rintracciavano una persona per una notifica, due carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono stati raggiunti in Piazza Palomba da due persone, che con in braccio un bambino chiedevano disperatamente aiuto: «Sta male, aiutateci, non arriveremo mai in ospedale in tempo».

Il piccolo Andrea, di soli due anni, respirava a fatica ed aveva il volto gonfio a causa di uno shock anafilattico. Grazie al tempestivo intervento dei militari, che hanno fatto salire immediatamente nella loro auto la madre e il bambino, Andrea è stato portato all'ospedale Maresca di Torre del Greco in tempi record. Nonostante il traffico e le strade chiuse, i quattro sono riusciti ad arrivare in breve tempo al pronto soccorso, dove il bambino è stato affidato ai medici. Dopo le cure e passata la grande paura, Andrea è stato trasferito dall'ospedale Maresca al Santobono, dove è stato poi dimesso dopo gli ultimi controlli.