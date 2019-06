Trovato un cadavere alla foce del fiume, l'allarme lanciato da un pescatore

Trovato un cadavere stamattina su un isolotto del fiume Esino, a circa 300 metri dalla foce. L’allarme è stato dato questa mattina, intorno alle 8, da un pescatore che si accingeva a raggiungere il greto del fiume. Ha visto da lontano una forma umana, ed ha chiamato il 112. Sul posto la Tenenza dei Carabinieri di Falconara unitamente al Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Ancona. Si tratta di un maschio adulto, ancora di identità sconosciuta. È in avanzato stato di decomposizione, ignote le cause del decesso. È riverso in posizione supina, arenato su una secca naturale del fiume. Si attende l’intervento del medico legale.

Ultimo aggiornamento: 17:39

