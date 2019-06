Affiora un cadavere dalle acque del Mortacino

Un macabro ritrovamento è stato fatto nel tardo pomeriggio di ieri a Terracina: un cadavere è riaffiorato nelle acque del canale Mortacino, zona periferica della città a ridosso della Pontina. A scoprirlo intorno alle ore 19 è stata una donna che si trovava a passare lungo la strada che costeggia il corso d'acqua e che ha notato qualcosa di anomalo che galleggiava a pelo d'acqua, all'altezza tra via Vicinale e viale delle Industrie: le è bastato poco per rendersi conto che si trattava di un corpo che stava riemergendo dall'acqua, per l'esattezza del cadavere di un uomo, come si sarebbe accertato di lì a poco. Presumibilmente si tratta di uno straniero, di origine indiana.

