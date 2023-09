Trieste, cadavere trovato appeso a un guardrail. Gli investigatori: «Nessuna tortura». Non escluso il suicidio

Scoperta choc e msitero a Trieste. Il cadavere di un uomo con i piedi legati, bendato - e in un primo momento appartentemente con segni di percosse - è stato trovato appeso al bordo della Gvt, una arteria ad alta velocità. Il corpo era cento metri prima dell'uscita di Valmaura. A dare l'allarme alcuni automobilisti. Sul posto, in attesa del pm e del medico legale, i carabinieri.

La vittima

Il cadavere era sospeso all'esterno della strada, in una zona di vegetazione, poco visibile per chi transita con l'auto. A trovarlo sarebbero stati infatti tecnici dell'Anas. Secondo fonti investigative citate dall'Adnkronos sul corpo non ci sarebbero segni apparenti di violenza né di torture.

Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso e ad accertare la presenza di possibili segni di violenza. I carabinieri, impegnati da questa mattina sul posto, non escludono infatti alcuna pista mentre lavorano per identificare l'uomo. Di certo si sa solo che ha gli occhi coperti da un pezzo di stoffa di colore scuro.

Il rinvenimento è avenuto poco dopo la galleria di Valmaura, in direzione di Muggia, all'altezza della Ferriera di Servola.