Brescia, muore coppia di Milano davanti alla figlia di 5 anni: facevano una passeggiata in montagna

Sono morti davanti alla figlia di 5 anni: due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita oggi mentre facevano un'escursione in montagna. La tragedia è accaduta tra le province di Brescia e Bergamo, e precisamente tra il Monte Vareno e lo Scanapà, in una località nei pressi del Passo della Presolana. Si trattava di una coppia milanese, lei di 35 e lui di 49 anni. Dopo l'incidente, con la figlia è rimasta una coppia di amici delle vittime, che ha anche assistito alla tragedia. La coppia, insieme alla figlia e agli amici, era uscita per una passeggiata e si trovava su una strada sterrata vicino a un precipizio.

Brescia, coppia milanese precipita in un dirupo e muore davanti alla figlia di 5 anni

Il piccolo gruppo era arrivato nelle vicinanze di un canale ghiacciato, dove si era rovesciata una slavina. Stando alle testimonianze, sembre che la donna sia scivolata e il compagno ha cercato di salvarla ma non ce l'ha fatta. Entrambi sono caduti in un dirupo: una caduta di alcune centinaia di metri che li ha uccisi. Immediatamente sono intervenute le squadre di soccorso delle Stazioni Cnsas di Breno, V Delegazione Bresciana, e di Clusone, VI Delegazione Orobica, a supporto delle operazioni di recupero avvenute con l'elicottero di Areu decollato da Brescia. Sono arrivati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il Corpo volontari Presolana con un'ambulanza.

