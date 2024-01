Capodanno 2024, il bilancio dei botti: 3 donne ferite da proiettili vaganti a Napoli. Tensioni con la polizia a Milano

Capodanno. Una donna è rimasta ferita a Napoli mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d'artificio per il nuovo anno: sarebbe stata colpita all'addome da un proiettile vagante. Un bimbo di 11 anni ha perso l'uso di un occhio dopo che un petardo gli è esploso in faccia ad Alfano, in provincia di Salerno.

