Manfredonia, fratellini di 6 e 7 anni annegati in una vasca d'irrigazione: la "fuga" da casa mentre i genitori dormivano, l'acqua profonda 3 metri: cosa è successo

«Un intervento drammatico»: così i Vigili del fuoco hanno descritto le operazioni che la notte scorsa hanno portato al ritrovamento dei cadaveri dei due fratelli, di sei e sette anni, di nazionalità romena, annegati in un vascone di irrigazione, profondo circa tre metri, nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia. Indagini sono in corso per accertare come i due bambini - i cui genitori, che stavano riposando quando i figli si sono allontanati da casa, avevano denunciato la scomparsa nel pomeriggio di ieri - siano annegati nel vascone.