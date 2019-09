I figli annegano in piscina mentre la madre dorme: 23enne arrestata per omicidio colposo

Non li ha sorvegliati. È andata a dormire, lasciando che i suoi bambini uscissero da casa e andassero incontro alla morte. È stata arrestata per omicidio colposo Wildline Joseph, la mamma 23enne che lo scorso 22 maggio ha perso i suoi bimbi Branario Minto, 5 anni, e Ja'Kye Joseph, sei anni, morti annegati nella piscina di casa a North Lauderdale, in Florida.

Secondo il racconto della donna i piccoli, che stavano prendendo lezioni di nuoto, si erano convinti da tempo di saper nuotare. In realtà erano ancora alle prime armi quando sono riusciti a sgattaiolare fuori casa per andare a fare un bagno in piscina mentre la mamma dormiva. Come mostrano i filmati di una telecamera di sicurezza, i piccoli sono usciti intorno alle 19.15, hanno scavalcato la rete di recinzione della piscina e si sono tuffati in acqua. Solo alle 21.30 la donna e il compagno John Lynn, 24 anni, hanno recuperato i corpi dei bimbi. I genitori hanno eseguito un massaggio cardiaco e hanno chiamato i soccorsi, ma per i piccoli era ormai troppo tardi: sono stati dichiarati morti al Northwest Medical Center.

Subito dopo la tragedia la donna aveva detto in un’intervista: «Mi dispiace così tanto. Se fossi stata lì avrei potuto salvarli. Mi mancheranno sempre i miei bambini. Mi dispiace, Ja'Kye. Mi dispiace, Branario». Ma il pentimento non è bastato a evitarle la prigione. Wildline e il compagno sono stati arrestati sabato per omicidio colposo. Per gli investigatori le morti dei piccoli potevano essere evitate: sarebbe bastato che la madre non li avesse lasciati soli. «Wildline Joseph non ha seguito adeguatamente i suoi figli, il che la rende responsabile della loro morte» ha detto il sergente Don Prichard.



Una tragedia senza fine per la donna, alla quale è stata momentaneamente tolta la custodia degli altri due suoi bambini di quattro mesi e un anno che sono stati affidati alle cure dei servizi di protezione dell’infanzia.

