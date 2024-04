Eboli, bambino di 15 mesi azzannato e ucciso da due pitbull. La mamma ferita per tentare di salvarlo. I cani erano di un'amica di famiglia

Orrore in provincia di Salerno. Un bambino di appena 15 mesi è stato azzannato da due pitbull a Campolongo, una frazione di Eboli (Salerno), questa mattina ed è morto per le ferite riportate.

L'episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino, mentre il bimbo era in braccio ad uno zio e in compagnia della madre e i cani hanno fatto irruzione all'interno del cortile privato aggredendo immediatamente il piccolo e gli adulti. Il piccolo è stato ucciso dai cani che lo hanno aggredito.

Bimbo di 15 mesi azzannato a morte da due pitbull: choc a Salerno

Ancora poche le notizie acquisite dai carabinieri che sono sul posto. I cani sono di proprietà di amici di famiglia del bimbo (mamma italiana, il papà di nazionalità straniera) che non abiterebbero più con la coppia ma avrebbero lasciato i cani lì.

È stata aggredita anche la mamma del bambino che è rimasta ferita.

Mamma ferita per salvare il piccolo dalla furia del cani

La mamma del piccolo è rimasta ferita per difendere il figlio.

Il fatto è accaduto nel piazzale antistante una villetta a due piani.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Greta Gentili. Sul caso la Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta.

Nemmeno due giorni fa un'altra notizia di un'aggressione animale: un'anziana è stata letteralmente sbranata dai suoi cinque cani e ha subito l'amputazione delle braccia.

Padova, anziana sbranata dai suoi cinque cani: amputati avambraccio sinistro e braccio destro

Il Codacons torna a chiedere «a gran voce misure per garantire la sicurezza dei cittadini e limitare il fenomeno dei cani potenzialmente pericolosi» «Ogni anno si contano in Italia circa 70mila aggressioni a danno dell'uomo da parte di cani, e che non tutte le razze sono adatte a chiunque», conclude l'associazione di consumatori.

Notizia in aggiornamento