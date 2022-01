Torino, morta la bimba di 3 anni caduta dal balcone. Il compagno della madre accusato di omicidio

È morta la bambina di tre anni che ieri sera, a Torino, è caduta dal balcone. Un volo terribile dal quarto piano di un palazzo di via Milano. Arrivata al pronto soccorso dell'ospedale infantile Regina Margherita in condizioni disperate, nella notte i sanitari hanno tentato un delicato intervento neurologico, ma la piccola non ha retto. Ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e lesioni ossee multiple.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto TORINO Torino, bambina di tre anni precipita dal quarto piano: è...

Sull'incidente indaga la Squadra Mobile che ha fermato il compagno della mamma della bambina. L'uomo, Azar Mohssine, 23 anni, è stato fermato con l'accusa di omicidio. «Gli elementi e le testimonianze raccolte nelle prime fasi investigative - spiega la Questura di Torino - hanno consentito una sommaria possibile ricostruzione del fatto e una prima qualificazione giuridica, che sarà sottoposta al vaglio del giudice nelle successive fasi del procedimento».

Sia lui che la mamma della bimba nella notte, insieme ad altri testimoni, erano stati sentiti dai poliziotti che stanno indagando per far luce sull'accaduto. Ieri mattina in tribunale, l'uomo, era stato condannato a otto mesi al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato per il possesso, da lui negato, di una cinquantina di grammi di hashish.

Roma, grave incidente in via del Foro Italico: morto motociclista 49enne

Fatima, questo il nome della bambina, viveva con la mamma, italiana di 41 anni, nel palazzo di via Milano, a pochi passi dal mercato di Porta Palazzo. Il compagno della donna che non è il padre della piccola, vive nell'appartamento accanto. Chi era con Fatima al momento della caduta? È uno degli aspetti su cui si stanno concentrando gli investigatori.

Bambina di 4 anni cade dal balcone di casa: è grave. Si era arrampicata sul parapetto per gioco

La testimonianza dei vicini: «Urla disumane»

«Abbiamo sentito delle urla disumane. Abbiamo guardato giù e abbiamo visto quel corpicino». Sono sconvolti gli inquilini del palazzo dove è successa questa terribile vicenda. Con le lacrime agli occhi, attraversano il cortile dove ieri sera è precipitata Fatima e raccontano di urla strazianti. «Urla strazianti della mamma che conosciamo, come conoscevamo il suo precedente compagno», dice una donna. «Ci stiamo chiedendo un po' tutti - sottolinea - come abbia potuto una bimba così piccola scavalcare le ringhiere del ballatoio che sono alte».

E' stata una dipendente di un panificio che ha il retro sul cortile della casa la prima a scoprire la tragedia. «La nostra ragazza, Stefania, che stava lavorando in laboratorio, ha sentito un tonfo e poi ha visto la bimba a terra. Non ha fatto avvicinare nessuno e ci ha telefonato dicendo cos'era accaduto. A quanto abbiamo capito i soccorsi sono stati chiamati dal compagno della mamma», racconta la proprietaria del negozio, Patrizia. Un mazzo di fiori è stato depositato sul luogo della tragedia. Attaccato al mazzo un biglietto con la scritta "Ciao piccola, ora gioca felice con gli altri angeli. Rimarrai sempre nei nostri cuori"».