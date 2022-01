Morta la bimba di 3 anni precipitata dal balcone a Torino. Fermato il compagno della madre

È stato fermato il compagno della madre della bimba di tre anni morta a Torino dopo essere precipitata dal balcone di una palazzina. Al momento però non sono noti i termini dell'accusa né le ipotesi di reato. L'uomo, Azar Mohssine, 23 anni, è stato portato dagli agenti in manette in procura a Torino per essere interrogato dal pm Valentina Sellaroli. Ieri mattina in tribunale era stato condannato a otto mesi al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato per il possesso, da lui negato, di una cinquantina di grammi di hashish.