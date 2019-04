Pensionato morto a Manduria, funerali blindati per la vittima della baby gang

Funerali blindati per Cosimo Antonio Stano, il sessantaseienne di Manduria picchiato dai bulli e morto dopo 18 giorni di agonia. Per la sua morte sono indagati 14 ragazzi del posto, dodici dei quali minorenni.



La chiesa per i funerali è stata cambiata all'ultimo per volontà dei familiari e la cerimonia è stata fatta in forma strettamente privata nella piccola chiesetta di Sant’Anna situata all’interno di una casa di riposo. Un luogo recintato il cui ingresso è stato riservato solo ai parenti più stretti.

Per sfuggire alle telecamere la famiglia di Stano aveva diffuso una falsa notizia sulla chiesa dose si sarebbe dovuto tenere il rito.



