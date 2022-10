Ambulanza bloccata da auto in sosta selvaggia, morta una donna a Napoli. «Macchine spostate dai soccorritori»

Una donna è morta questa mattina a Napoli mentre attendeva l'ambulanza che l'avrebbe portata in ospedale. Secondo quanto riferisce la pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate", organizzazione napoletana a difesa dei professionisti del settore sanitario, l'ambulanza non sarebbe riuscita a raggiungere in tempo la paziente - in arresto cardiaco - perché rallentata da alcune auto parcheggiate in divieto di sosta.

Napoli, ambulanza rallentata da auto in sosta selvaggia: morta una donna

«Per colpa di queste macchine in sosta selvaggia stamattina una donna è morta», scrive l'associazione, da sempre in prima linea contro le aggressioni ai danni dei medici. Il fatto, si legge nel post, è accaduto nel centro di Napoli, in salita Pontecorvo. Sul social, viene postata una foto che ritrae un'ambulanza bloccata da alcune auto in sosta. «Le macchine sono state spostate a mano dai soccorritori - si spiega - l'equipaggio arriva in ritardo sul target, inutili le manovre di rianimazione cardio-polmonare».

Borrelli (Europa Verde): «Fatto gravissimo»

«Un'ambulanza resta bloccata dalle auto in sosta selvaggia a salita Pontecorvo e una donna in arresto cardiaco muore perché l'equipaggio del 118 riesce a soccorrerla quando era troppo tardi. È la terribile denuncia dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate che ha sottolineato anche come a nulla sia valso lo sforzo sostenuto dai soccorritori che hanno cercato di spostare a mano le autovetture. Un episodio gravissimo che non può cadere nel dimenticatoio o essere derubricato a casualità. Bisogna accertare le precise responsabilità di quanti, con il loro comportamento scellerato, hanno ostacolato i soccorsi e se il ritardo sia stato determinante per la morte della donna». Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.