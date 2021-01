Venezia, 75enne morto sotto montagne di vestiti accumulati in casa

Solo dopo alcuni giorni si sono accorti della sua morte: il cadavere di un pensionato è stato ritrovato sotto montagne di vestiti accumulati in casa. E' accaduto oggi a Sottomarina di Chioggia (Venezia) dove i vigili del fuoco - in accordo con la Polizia - sono entrati nell'abitazione di Gino Boscolo detto "Palo". L'uomo - un anziano di 75 anni che viveva in Calle dei Bon - era conosciuto da tutti anche con il soprannome di "Gina del latte". Già da qualche giorno Boscolo - che viveva da solo - non si vedeva più in giro. La scomparsa dell'anziano aveva fatto temere ai suoi conoscenti che gli fosse successo qualcosa, e delle prime ricerche erano state effettuate per strada. Falliti i primi tentativi, la polizia ha stabilito che le ricerche sarebbero proseguite nell'abitazione del 75enne. La casa, composta da tre piani, era piena di vestiti e di vecchie biciclette. Dopo qualche ora, i vigili del fuoco hanno ritrovato l'anziano, privo di vita e sotto un alto cumulo di vestiti.

