Andrea Papi, era vivo al momento dell'aggressione dell'orso: il bastone per difendersi, poi trascinato per 70 metri

Andrea Papi, il runner trovato morto nei boschi del monte Peller, sopra l'abitato di Caldes, in Trentino, era vivo al momento dell'aggressione da parte di un orso. Lo confermano i rilievi a seguito di operazioni peritali eseguiti presso la sala autoptica. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative. È già stato dato il nulla osta alla sepoltura. Rimane da individuare l'esemplare responsabile dell'aggressione, per cui sono stati disposti gli esami sui campioni di dna prelevato, che verranno eseguiti presso i laboratori della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige. Il 26enne, laureato in scienze motorie, è uscito di casa nel pomeriggio di ieri da solo e in calzoncini corti per una sessione di allentamento, dirigendosi verso il monte Peller con i bastoncini da trekking. Si sarebbe trattato di un'uscita in alcune zone particolarmente impervie, ma su un percorso conosciuto dal giovane, la cui passione per l'attività fisica all'aria aperta era nota tra i residenti di Caldes e di tutta la val di Sole. Poi è successo qualcosa.

L'incontro con l'orso e il bastone

L'incontro con l'orso, che probabilmente gli è apparso di fronte, il tentativo di fuga nel bosco, la caduta. Per difendersi contro l'animale potrebbe aver utilizzato un bastone, ritrovato nelle vicinanze con tracce di sangue. Ma non sarebbe stato sufficiente. Le ferite sul corpo sarebbero compatibili con l'aggressione subita.

L'allarme e i soccorsi

Il mancato rientro a casa, in serata, ha messo in allarme la compagna e i famigliari, che si sono rivolti agli operatori della stazione del Soccorso alpino della valle e al numero unico di emergenza del Trentino. Le ricerche sono iniziate immediatamente, con il coinvolgimento dei carabinieri della compagnia di Cles, dei vigili del fuoco volontari della valle, dei pompieri del corpo permanente di Trento, dotati di droni, e di diverse stazioni del Soccorso alpino, con le unità cinofile. È poi intervenuto anche il personale del Corpo forestale del Trentino. A trovare il giovane ormai senza vita, poco prima delle tre di notte, sono stati i cani molecolari. Il corpo del giovane si trovava sotto il ciglio di una strada forestale, in località Contre, sotto malga Grum.