William e Kate, le foto del presunto tradimento: «È successo mentre lei era incinta»

Un'indiscrezione che ha già creato parecchio imbarazzo all'interno della famiglia reale britannica: il principe William ha davvero tradito Kate Middleton con una delle migliori amiche della duchessa di Cambridge? Difficile dirlo, anche se negli ultimi giorni stanno girando le foto del presunto tradimento che, secondo alcuni, sarebbe la vera ragione dell'allontanamento tra William e il fratello Harry.

Le voci sul tradimento del principe William non sono proprio una delle notizie più recenti: da tempo se ne parla e, secondo alcuni, il 'fattaccio' sarebbe avvenuto all'inizio dell'anno scorso, mentre Kate era incinta di Louis, il terzo figlio della coppia. Negli ultimi giorni stanno spopolando alcune foto in cui un uomo, somigliante a William, si scambia tenere effusioni con una ragazza. La definizione delle foto, però, non permette di identificare alla perfezione l'uomo immortalato.



Il primo tabloid ad avanzare l'ipotesi del tradimento di William, e a fornire un identikit della ragazza con cui sarebbe avvenuto, è stato il Sun. Lo scorso mese, il tabloid britannico aveva sostenuto che il tradimento di William sarebbe avvenuto con Rose Hanbury. Un nome sconosciuto ai più, ma non per questo insignificante: la 36enne, infatti, è la moglie di David Rocksavage, marchese di Cholmondeley, ma soprattutto una delle migliori amiche di Kate da quando è entrata a far parte della famiglia reale.

Secondo altre indiscrezioni, invece, la ragazza in compagnia di William sarebbe una misteriosa modella australiana. Ad ogni modo, in pochi credono a queste voci: «Non si riesce a capire nemmeno se quell'uomo sia davvero William, né tantomeno sembra che ci sia un bacio. Potrebbe essersi semplicemente inchinato per avvicinarsi e parlarle all'orecchio a causa della confusione nel locale». Le voci, però, si rincorrono e secondo alcuni il presunto tradimento sarebbe la vera causa dell'allontanamento tra William e Harry. Sembra, infatti, che il duca di Cambridge sia stato accusato duramente dal fratello minore: «La nostra famiglia si è rovinata per un tradimento e tu fai lo stesso?». Il riferimento va alla relazione clandestina tra il principe Carlo e Camilla Parker-Bowles, avvenuta mentre era ancora sposato con Lady Diana.

