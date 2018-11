Pamela Prati innamorata, sarà mamma a 60 anni: «La famiglia che ho sempre desiderato»

Pamela Prati ha trovato l'amore e non solo. La showgirl ha svelato in un'intervista a "Chi" il nome del suo partner e che, alla soglia dei 60 anni, diventerà finalmente mamma. «Si chiama Marco Caltagirone ed è un imprenditore edile - ha dichiarato Pamela Prati - andremo anche a vivere all'estero perché adoro l'idea di essere libera, è una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta. Ora posso anche non lavorare, vivremo fra la Francia e l'America, credo».

Ma le novità non finiscono qui per l'ex star del Bagaglino perché: «Abbiamo preso due bambini in affido, ma non posso ancora dire molto. Abbiamo due bambini in affido fantastici, lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo a parlarne perché la vita mi ha dato la cosa più bella in assoluto. Ci siamo conosciuti otto mesi fa e questo è il compleanno più bello della mia vita, perché io ora posso e voglio vivermi la famiglia che ho sempre desiderato».

