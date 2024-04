Venerdì 12 Aprile 2024, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 17:21

Tentarono di uccidere una donna, arrestati due uomini di Aprilia. In queste ore i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confronti di due persone entrambe residenti nel comune del nord pontino, che nell'aprile 2023 cercarono di uccidere una donna.

La vicenda

L'operazione condotta dai militari di via Tiberio è su mandato della Procura della Tribunale di Latina. La vicenda coinvolge uno degli arrestati durante l'operazione "Don't touch" del 2015, esponente di rilievo della criminalità apriliana. I fatti lo scorso anno: Francesco Falco e Marco Tuccio, entrambi pregiudicati, spararono in via del Genio Civile nell'agosto 2023. I due affiancarono un'auto con due persone a bordo e spararono diversi colpi di pistola. Un proiettile raggiunse una donna che era seduta accanto al guidatore e rimase ferita gravemente alla coscia. La donna fu operata e le venne estratto un proiettile calibro 6.35, i medici emisero una prognosi di 30 giorni.

Secondo i carabinieri che hanno indagato fu una intimidazione al suo compagno, che era alla guida dell'auto, con cui i due aggressori avevano litigato per un "tesoretto" di 40 mila euro. Quel giorno i due fuggirono per le vie di Aprilia, mentre la donna ferita raggiunse il pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Grazie alle riprese della videosorveglianza Falco e Tuccio sono stati individuati e arrestati questa mattina. Falco è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Venne arrestato nel 2015 nell'operazione "Don't touch".

Accadde alle 4,30 di mattina, una monovolume affiancò la Renault Clio su cui viaggiavano la coppia insieme a una terza persona ed esplose il colpo d'arma da fuoco all'indirizzo dei malcapitati, attingendo prima lo sportello della vettura e poi la donna. Furono gli addetti del pronto soccorso di Aprilia a segnalare il ferimento alle forze dell'ordine che avviarono immediatamente le indagini. Secondo gli inquirenti era stato Falco ad attirare i tre in un agguato: voleva chiarire un episodio accaduto il giorno prima. L'uomo infatti era stato malmenato dal compagno della vittima e dall'altra persona a bordo della Clio, un'aggressione dovuta probabilmente al tentativo di Falco di prelevare un ingente quantità di denaro in un istituto di credito di Lavinio spacciandosi per il titolare del conto che era appunto il compagno della donna ferita. Un tentativo fallito e la banca aveva allertato il titolare del conto.