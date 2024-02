Narni, perseguita e sequestra la ex in casa sua. Arrestato un trentacinquenne narnese

NARNI Si è presentato a casa della ex e l'ha sequestrata per alcune ore, impendedole di uscire e chiedere aiuto. Arrestato un trentancinquenne narnese. Questo l'ultimo atto di una vicenda iniziata a gennaio 2023, quando una quarantaquattrenne asveva denunciato il compagno per maltrattamenti e minacce di morte.

Alla luce dei dati raccolti durante le indagini, l'8 gennaio 2023 per l'uomo era scattato l'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna.

Un provvedimento che però non ha impedito all'uomo di continuare a perseguitare la ex.

Già il giorno dopo infatti, non riuscendo a rintracciare la donna, i carabinieri, insospettiti, sono andati a cercarla a casa, dove hanno trovato anche lui.

A fronte della violazione dei divieti, il trentacinquenne era stato arrestato e confinato ai domiciliari a casa dei genitori in attesa del processo per direttissima.

Dopo l'udienza di convalida, il Gip aveva disposto anche l'obbligo di firma.

L'ultimo atto, mercoledì, quando l'uomo si è nuovamente presentato a casa della ex, dove si è trattenuto alcune ore contro la volontà di lei. Non solo. Per impedirle di chiedere aiuto, le ha anche sequestrato il telefono.

Soltanto quando si è allontanato, la donna ha potuto avvertire i carabinieri. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.