Meghan Markle crolla e va in crisi: «Nessuno mi chiede mai come mi sento...». Per la prima volta, la duchessa di Sussex ha raccontato un suo momento di fragilità. In occasione del documentario Harry & Meghan: An African Journey, dedicato al loro viaggio in Sudafrica, Meghan si è sfogata con il giornalista Tom Bradby, curatore del documentario, raccontando una parte molto intima di sé.

Alla domanda su come ha affrontato la pressione con la nascita di Archie, la duchessa ha risposto così: «Qualsiasi donna, specialmente quando è incinta, è davvero vulnerabile e quindi è stato molto difficile. E poi quando hai un neonato… beh, sai com’è. Soprattutto come donna è molto dura. E a questo aggiungi anche il cercare di essere una neo mamma brava e una buona moglie. È tutto nuovo…».

Poi rivolgendosi al giornalista, ha concluso: «Ti ringrazio per avermelo chiesto perché non sono molte persone che in questi mesi mi hanno mai chiesto se stessi bene. È molto complesso stare dietro le quinte».



