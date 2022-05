Johnny Depp, svolta nel processo contro Amber Heard: Kate Moss pronta a testimoniare

Oggi si è parlato di un dito spezzato (nella fattispecie quello di Johnny Depp durante una litigata in Australia con l’ex moglie Amber Heard), ma domani l’udienza del processo per diffamazione intentato dall’attore sarà ben più glamour. Al processo che vede l’ex Pirata dei Caraibi 58enne e l’attrice 36enne di “Aquaman” (sua moglie dal 2015 al 2017) l’un contro l’altra armati, è stata annunciata una testimonianza eccellente, quella della top model Kate Moss, 48 anni.

Johnny Depp e Amber heard, anche Kate Moss testimonia

Dopo la deposizione dell’ortopedico che ha spiegato come Depp non potesse essersi tagliato con la bottiglia di vodka che gli avrebbe scagliato addosso la moglie, e che dunque come sosteneva lei, l’attore si era provocato da solo la ferita sbattendo un cellulare contro il muro, è stata proprio Amber a tirare in ballo Kate Moss. Durante la sua deposizione la scorsa settimana, per giustificarsi di essersi scagliata contro Johnny, l’attrice aveva detto di aver pensato a Kate temendo che lui volesse spingere sua sorella Whitney Henriquez giù dalle scale. Durante il processo al “Sun” nel 2020 a Londra, Amber aveva sentito dire che Depp aveva spinto la top dalle scale quando stavano insieme negli anni Novanta. Gli avvocati dell’attore avevano sostenuto all’epoca che si trattava di una totale invenzione. E stavolta, quando hanno sentito fare il nome della top, si sono dati pacche sulle spalle. Kate dunque testimonierà in videoconferenza da Londra e dovrebbe parlare a favore di Depp, che a questo punto potrebbe tornare sul banco dei testimoni.

Domani la videoconferenza da Londra

L’apparizione della top model britannica sarà un ghiotto boccone per i tabloid, che da settimane sguazzano nella vicenda. Nei giorni scorsi i siti e i social hanno perso la testa per Camille Vasquez, l’avvenente avvocatessa di Depp che, secondo i gossip, sarebbe l’ultima conquista dell’ex “Pirata dei Caraibi”. Domani in tribunale Kate Moss dovrebbe testimoniare come il suo ex amante Johnny Depp (i due sono stati insieme dal 1994 al 1997) l’abbia sollevata e trasportata dopo che lei era scivolata dalle scale. Secondo il “Post” la Moss racconterà di quando «stava scendendo delle scale in Giamaica, indossando le infradito, ed è scivolata sugli ultimi due gradini. Johnny la prese e le prestò le cure del caso». Ma Amber, dovendo spiegare per quale motivo avesse dato un pugno a Depp, ha ricordato diversamente questo incidente e ha deciso di chiamare in causa la top model. «Nella mia testa ho pensato immediatamente a Kate Moss e alle scale», ha detto.

Questo ha spinto l’avvocato di Depp, Benjamin Chew, ad esultare, in quanto pare probabile che la modella testimonierà a favore del suo assistito. «Johnny ha sollevato Kate da terra e l’ha portata in braccio: non è certo questa l’interpretazione spaventosa degli eventi raccontati da Amber», ha spiegato una fonte interpellata dal Post. La top dovrebbe anche testimoniare che l’attore non ha mai abusato di lei e che sono rimasti molto amici.