Mercoledì 20 Aprile 2022, 16:09

C’è stato un silenzio imbarazzante nell’aula del tribunale di Farfax in Arizona, quando Johnny Depp, la star 58enne che ha testimoniato nel processo che lo vede parte lesa nei confronti della ex moglie Amber Heard, ha raccontato un episodio tanto "oscuro" quanto apparentemente ridicolo. A quanto pare infatti, stando a quanto ha riferito Depp, ogni volta che la coppia rientrava in casa era abitudine della Heard togliere gli stivali al marito e portargli un bicchiere di vino. Una sera però Depp avrebbe come rotto la routine di questo rituale togliendosi gli stivali da solo. A quel punto la Heard l’avrebbe guardato sgranando gli occhi e dicendo: «Ma cosa hai fatto? Ti sei tolto gli stivali?». Depp avrebbe risposto: «Sì, l’ho fatto perché eri occupata a fare altre cose». Ma, sempre secondo la testimonianza di Depp, la Heard gli avrebbe detto, «No, no, no, questo è il mio lavoro. Tu non lo devi fare, lo devo fare io. Ora lascia che ti prenda un bicchiere di vino». «Ovviamente mi sono fermato lì – ha affermato Depp durante la testimonianza in tribunale – per il fatto che fosse visibilmente scossa e sconvolta dal fatto che avessi infranto le sue regole di routine. Una volta che noti qualcosa del genere, noti anche altre strane cose che via via sono accadute. La signora Heard nel giro di un anno un anno e mezzo divenne un’altra persona».

Alla testimonianza di Depp va aggiunto anche un altro tassello a suo favore. Il tecnico del suono Keenan Wyatt, presente sul volo Boston Los Angeles del 2014 dove la Heard dichiarò di essere stata maltrattata dall’ex marito, ha negato infatti ogni accusa; anzi, ha rimarcato come invece fosse la ragazza ad usare toni bruschi e accesi nei confronti del marito. Il divo americano è anche tornato sulle accuse di violenza domestica da parte della ex moglie: «Non ho mai colpito la signorina Heard e non ho mai colpito alcuna donna nella mia vita», ecco la versione di Johnny Depp che aveva accusato di diffamazione il Washington Post per 50 milioni di dollari dopo che il quotidiano pubblicò un articolo dove l’ex moglie affermava di essere stata vittima di violenza. Alla seconda settimana di processo, quindi, ecco la testimonianza di Depp che ha risposto alle domande del proprio avvocato. Come spiega la BBC «il team legale della signora Heard ha ritratto il signor Depp come un partner violento incline all’alcol e alla droga» mentre «il team legale del signor Depp ha definito le affermazioni della signora Heard sulla violenza domestica come una “bufala” e una strategia calcolata per rovinare la reputazione dell’attore».

Proprio per questo Depp, completo nero con panciotto e cravatta sgargiante, ha esordito in tribunale affermando categoricamente di non aver mai picchiato la Heard e nessuna donna prima di lei. «Sono stati sei anni difficili. Ed è strano perché un giorno sei Cenerentola e in un attimo sei Quasimodo», ha spiegato l’attore riferendosi al cambiamento di atteggiamento delle persone nei suoi confronti dopo la pubblicazione dell’articolo del Washington Post con le accuse non proprio velate della Heard. I due ex coniugi hanno così letteralmente incrociato i loro sguardi anche quando Depp, invitato dal suo avvocato, ha iniziato a ricordare alcuni episodi di violenza familiare subita nella sua infanzia. «In casa nostra non avevamo alcun tipo di protezione, dovevamo solo essere fuori dal perimetro di attacco di nostra madre – ha affermato l’attore – e quando si arrabbiava chi le prendeva solitamente ero io». Depp ha continuato ricordando anche che suo padre si separò improvvisamente dalla madre lasciandola in una forte crisi depressiva, dove la donna tentò anche il suicidio. Ora si aspetta nei prossimi giorni la deposizione di Amber Heard.