Jennifer Lopez e Ben Affleck, ecco la foto del bacio: «Felici insieme, stavolta vogliono che duri»

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, come quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck riaccesosi dopo 20 anni di distanza dalla loro rottura. E questa volta non si tratta più di soli rumors, c'è infatti una foto fatta dai paparazzi di Page Six che li ritrae in un bacio appassionato che non lascia spazio ad altre interpretazioni, per la gioia dei fan della coppia: i Bennifer sono tornati.

Lopez, 51 anni, e Affleck, 48, sono apparsi molto innamorati durante una cena al ristorante Nobu di Malibu. Come ha riportato Page Six, i due sono stati raggiunti dalla famiglia della cantante in occasione del 50esimo compleanno della sorella Linda, ma dalle foto scattate dai paparazzi sembra proprio che i due avessero occhi solo l'uno per l'altra. Alla cena c'erano anche i figli che J.Lo ha avuto con l'ex marito Marc Anthony, Max ed Emme di 13 anni. Non è strano che Ben sia stato coinvolto in un momento di famiglia: solo alcuni giorni prima era stato visto a Las Vegas insieme a Guadalupe, la mamma di Jennifer Lopez. Una fonte ha rivelato a People che la donna è "entusiasta" della rinata storia d'amore di sua figlia. «In passato, la mamma di Jennifer e Ben erano molto legati», ha detto l'insider. «Guadalupe amava Ben. Le è dispiaciuto molto quando si sono lasciati».

«Stanno lavorando insieme per portare avanti la loro relazione» ha rivelato una fonte a People, alcuni giorni prima del bacio immortalato da Page Six. Ben e Jennifer, stando a quanto rivelato dagli insider, hanno tutta l'intenzione di far funzionare la storia, rinata a distanza di quasi 20 anni dalla rottura. Il regista e attore e la popstar, infatti, sono stati insieme dal 2002 al 2004 e si sono lasciati a un passo dalle nozze. Da quel momento, però, i due sono rimasti in ottimi rapporti. «Sono molto felici insieme. Continueranno a fare avanti e indietro fra Los Angeles e Miami. Stanno seriamente parlando del loro futuro insieme» ha rivelato ancora una fonte. Se Affleck vive a Los Angeles, infatti, J.Lo ha una villa a Miami, dove lo stesso divo è stato visto recentemente. «Non è una storia passeggera. Prendono tutto seriamente e vogliono che duri» ha confermato ancora la fonte a People.

