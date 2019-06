Giulia Salemi e Francesco Monte, parla l'amica: «A lui non importava nulla di lei»

La rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi è ancora fresca, ma iniziano ad emergere i primi retroscena. La coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip è scoppiata a "causa" di Francesco Monte. E' stato lui a chiudere definitivamente, ma un'amica di Giulia ha lanciato delle accuse durissime: «Francesco Monte era un prepotente, non gli importava nulla di Giulia»​.

Intervistata dal settimanale Nuovo un'amica di Giulia Salemi lancia delle accuse ben precise: «Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta».

Secondo l'amica della Salemi, Monte ha fatto di tutto per farsi lasciare, ma Giulia era troppo innamorata e gli perdonava tutto: «Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci. Giulia sopportava perché era innamorata e non vedeva la realtà. Francesco ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante. Alla fine, visto che non lo faceva lei, l’ha fatto lui, senza un motivo reale».



