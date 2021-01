Francesco Monte, ira social contro Giulia Salemi e Tommaso Zorzi al Gf Vip: «Chi si fa i c***i suoi campa 100 anni»

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi parlano di Francesco Monte al Grande Fratello Vip e lui risponde da Instagram. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha parlato con il coinquilino Tommaso Zorzi del suo ex Francesco Monte, provocando la sua ira social.

Discussione notturna

Tommaso Zorzi mentre discuteva di notte al Grande Fratello Vip con Giulia Salemi le ha fatto notore che, mentre era fidanzato con Francesco Monte, la loro amicizia si era molto raffreddata. Secondo il recluso influencer l’ex tronista avrebbe un carattere molto diverso dal suo e non avrebbe comunque gradito la sua presenza, opinione tra l’altro condivisa dalla Salemi.

Risposta social

Francesco Monte non ha perso tempo e ha voluto rispondere con un duro post dalle stories della sua pagina Instagram: “Per emergere – ha scritto sul social - è necessario impegno, lavoro, fatica, sacrifici, ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero e soprattutto… chi si fa i c***i suoi campa 100 anni. I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto... A tutto c’è un limite... See you soon. Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone. La legge è uguale per tutti! Con amore Francesco”.

