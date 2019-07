Francesco Totti e Ilary Blasi al matrimonio della sorella di lei. I fan notano un dettaglio: «Orribile»

Francesco Totti e Ilary Blasi al matrimonio della sorella della conduttrice, ma un particolare non è passato inosservato ai fan: «Orribile». Ieri l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset hanno partecipato alle nozze di Silvia, una delle sorelle di Ilary Blasi. Neanche a dirlo, non sono mancate foto sui social del giorno speciale. Ma un dettaglio ha fatto storcere il naso ad alcuni fan.

Ilary Blasi ha postato su Instagram un album fotografico, con gli scatti più belli. Con la sposa, il sacerdote e con il marito Totti. Ma ai follower non sarebbe andato giù l'outfit della "Capitana": «Ilary ma puoi indossare pantaloni gialli al matrimonio di tua sorella?». E ancora: «Non sono bigotta, ma in chiesa non si va scollati per una questione di valori». E infine: «Almeno si poteva mettere una gonna, un po' più elegante...».

Ilary Blasi non avrebbe risposto alle critiche dei fan. Per Francesco Totti invece è un tripudio di complimenti: «Il Capitano è qualcosa di fantastico».

