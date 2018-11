Fedez e Chiara Ferragni, vita da vip: al ristorante con la Lamborghini da 200mila euro

Come una vera e propria coppia vip Fedez e Chiara Ferragni girano con una potente Lamborghini. Il rapper, produttore e giudice di XFactor ha annunciato attraverso i social l’acquisto della supercar dal valore di oltre 200mila euro, che ha provveduto a saldare la mamma, amministratrice della sua società. La coppia è stata fotografata da “Oggi” mentre scende della macchina per andare a mangiare in un ristorante, con Fedez che controllo il suo smartphone e la moglie che porta al guinzaglio il cagnolino Matilda.

X Factor 2018 - quarto live: Anastasio senza rivali, Mara Maionchi euforica: «mi diverto ca**o»

Appena entrati nel locale due curiosi si avvicinano alla macchina per uno scatto a fianco del bolide a quattro ruote. La coppia ha un grande successo sui social, (con la Ferragni tra le prime influencer al mondo), e i loro profili contano insieme oltre 60 milioni di follower. L’ultima diretta di Fedez è stata seguita da 260mila utenti, mente il suo brano “Prima di ogni cosa”, dedicata al figlio Leone, ottiene numeri da record su Youtube, con un milioni di visualizzazioni al giorno.

Ultimo aggiornamento: 16 Novembre, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA