Elena Morali, paura in aereo alle Maldive: «Ecco cos'è successo»

Momenti di paura per Elena Morali. L’ex Pupa e naufraga dell’Isola dei Famosi ha raccontato dal suo account Instagram la brutta avventura che le è capitata durante il suo viaggio di ritorno da una vacanza su un’isola delle Maldive.

L’aereo che la trasportava dall’isola all’aeroporto di Malé non era dei più grandi e durante il volo il pilota si è sentito male: «Per tornare in aeroporto – ha raccontato in una stories di Instagram - devo prendere l’aereo piccolino, che già fa paura. Durante il viaggio il copilota si è sentito male e il pilota stava lasciando i comandi. L’aereo ha cominciato a scendere, scendere...»

Comunque sono atterrata e ora sono all’aeroporto di Malé”. Paura passata comunque per l’ex Pupa che ha poi documentato la splendida vacanza passata sotto al sole delle Maldive dal suo account social.

Ultimo aggiornamento: 22:08

