Gianluca Fubelli (Scintilla) si è sposato, il comico ha detto «Si» alla sua compagna: ecco chi è Federica Camba (autrice anche della Pausini e di Elodie)

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla si è sposato. Il comico televisivo (volto di Colorado e diverse altre trasmissioni Mediaset) dopo la tormentata storia con Elena Morali, trova l'amore e convola a nozze. Lei è Federica Camba, cantante e nota autrice musicale. A darne annuncio sono stati proprio loro sui profili social. «Ci siamo sposati!!!! Piùi io di te No, più tu di me, Va bene allora più tu di me… Insomma, Di più di più di più (tre cuori ndr) ancora e ancora… Diciamo per sempre». Solo a marzo la coppia aveva reso nota la loro relazione.

Scintilla si è sposato: ecco chi è la moglie

Sabato 20 maggio Scintilla e Federica hanno coronato il loro sogno d'amore con un rito civile davanti ai loro affetti cari. Tra loro un ruolo speciale lo ha avuto Nina, la figlia di Federica avuta da una precedente realzione. Federica Camba è nata a Roma il 14 luglio del 1974 (ha 47 anni) è autrice di molte canzoni dei nostri artisti del cuore. Dietro a successi di cantanti come Laura Pausini, Luca Carboni, Emma a Nek, Marco Masini, Max Gazzè, Annalisa, Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Anna Tatangelo, Marco Carta, Valerio Scanu e Elodie c'è la sua penna.

Federica è diventata famosa soprattutto per aver scritto alcuni dei maggiori successi usciti dal programma di Maria De Filippi, “Amici“ come ad esempio “Immobile” e “Stupida” di Alessandra Amoroso, i singoli che l’hanno portata al successo nel lontano 2009.

La relazione con la Morali

Gianluca Fubelli ritrova l'amore dopo la controversa relazione con Elena Morali (attuale fidanzata di Luigi Mario Favoloso) ex volto de La Pupa e Il Secchione. I due dovevano anche sposarsi, ma la Morali lo lasciò poco prima delle nozze dichiarandodi averlo tradito con Marco Ferri.