Back to school, stasera in tv torna lo show di Federica Panicucci: chi saranno i concorrenti e i ripetenti? Le anticipazioni

Back to school, stasera in tv su Italia 1 alle 21.20 torna il programma condotto da Federica Panicucci. Sono 30 i super big della tv, della musica e dello sport “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Ad aiutare nello studio i vip saranno 13 maestrini tra i 7 e gli 11 anni che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate, oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Al fianco della conduttrice, anche stasera, il comico Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”.

Back to School, stasera in tv: gli ospiti

Questa settimana, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Blind, Gigi e Ross, Elena Morali, Natasha Stefanenko e Jo Squillo. Come ripetente torna a centro studio Carmen di Pietro che lo scorso giovedì non è riuscita a superare l'esame. A dare i voti ci sarà una Commissione composta da 5 maestri, veri. saranno loro a decidere chi supererà l'esame e chi sarà invece rimandato.