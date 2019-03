«Corona è indecente» ma tutti lo vogliono in tv. E dopo L'Isola è ospite di punta della D'Urso

«Corona è indecente», tuonano opinionisti televisivi e critici, «Corona dovrebbe tornare in galera» e giù applausi, Ma alla fine Fabrizio Corona tira e tutti lo vogliono nelle loro trasmissioni, dispiace ammetterlo ma è così. Arriva al Grande Fratello vip, litiga con Ilary Blasi, partono insulti e minacce e per giorni non si parla d'altro. Brutta pagina di tv, dirà qualcuno. E che succede? Inizia un altro reality e riparte il Corona show.

Fabrizio va all'Isola dei Famosi, scatena un putiferio con il suo videomessaggio a Riccardo Fogli riguardo al presunto tradimento della moglie, Mediaset rimuove capoprogetto e autori del programma e dunque? Fabrizio cade nel dimenticatoio, viene messo in "punizione"? Niente affatto: è ancora ospite di punta in tv. Indovinate infatti chi ci sarà nella prima puntata di Live non è la D'urso, il nuovo programma in prima serata di Barbara? Corona appunto. E dire che con Barbarella non si sono parlati per anni (Corona fu colui che pubblicò le foto del figlio della D'Urso mentre fumava una sigaretta, facendola passare per uno spinello) ma il tempo passa. E tutto si dimentica. «Arriverà a Live per chiedere scusa a Barbara e ai suoi detrattori», spiegano da Canale 5.



Lo aveva già fatto in una conferenza stampa indetta proprio da lui dove ammetteva che per la storia di Fogli non dormiva la notte, insomma il nuovo volto di "Corona pentito" adesso è quello che va per la maggiore. E gli ascolti si impennano. Sui social si scatenano: «Tutti a criticare Corona e poi lo invitate continuamente in tv: dite la verità che Fabrizio alza gli ascolti». «Ma la coerenza dov'è?», si chiedono in molti. E non hanno tutti i torti.



